Атаку БПЛА отразили в Севастополе

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали три украинских беспилотника в Севастополе. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, БПЛА сбили в районе Парка Победы и Северной стороны.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — отметил губернатор.

Он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. В 7:47 Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.

Ночью системы ПВО отразили над регионами налет 323 украинских беспилотников. Атаки отразили в 17 областях: в Московском регионе, на Кубани, в Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 23 июня более десятка БПЛА уничтожили в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.