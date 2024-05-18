Два жителя Белгородской области пострадали при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ | 360°

Важное 18 мая 2024, 23:58 Два жителя Белгородской области пострадали при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ Два человека в Белгородской области пострадали при атаке ВСУ дроном-камикадзе РИА «Новости»

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Два человека пострадали в селе Петровка Белгородского района из-за атаки ВСУ дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали: у женщины и мужчины минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела», — написал он.

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Пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее, 16 мая, два мирных жителя пострадали при обстреле Шебекина Белгородской области. Один из них получил осколочное ранение спины, второй — осколочное ранение левой кисти. Также в одном из частных домов загорелся гараж и автомобиль. Пожарные потушили пламя.

В этот же день шесть взрывов прозвучало в центре Белгорода. До этого в регионе объявили ракетную опасность.