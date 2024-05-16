Два мирных жителя пострадали при очередном обстреле Шебекина | 360°

16 мая 2024, 03:41
Два мирных жителя пострадали при очередном обстреле Шебекина
Гладков: при очередном обстреле Шебекина пострадали два человека
При обстреле Шебекина Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, два мирных жителя пострадали», — написал губернатор.
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Один из пострадавших получил осколочное ранение левой кисти, второй — осколочное ранение спины. Раненых доставили в медицинские учреждения Белгорода.
Гладков также сообщил, что в результате прямого попадания в частном секторе загорелся гараж и легковой автомобиль. Пожарные приступили к тушению огня.
Российские военные берут под контроль населенные пункты в Харьковской области Украины, чтобы создать буферную зону и обезопасить мирные города Белгородской области. По словам военного эксперта, предстоит продвинуться вглубь на 350-500 километров.
Военные
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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