Два мирных жителя пострадали при очередном обстреле Шебекина | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 03:41 Два мирных жителя пострадали при очередном обстреле Шебекина Гладков: при очередном обстреле Шебекина пострадали два человека Pixabay

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При обстреле Шебекина Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, два мирных жителя пострадали», — написал губернатор.

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Один из пострадавших получил осколочное ранение левой кисти, второй — осколочное ранение спины. Раненых доставили в медицинские учреждения Белгорода.

Гладков также сообщил, что в результате прямого попадания в частном секторе загорелся гараж и легковой автомобиль. Пожарные приступили к тушению огня.

Российские военные берут под контроль населенные пункты в Харьковской области Украины, чтобы создать буферную зону и обезопасить мирные города Белгородской области. По словам военного эксперта, предстоит продвинуться вглубь на 350-500 километров.