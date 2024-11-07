Два украинских БПЛА сбили над Воронежской областью

Минобороны: ПВО сбила в Воронежской области два БПЛА ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Воздушные цели сбили около 7:30. В ведомстве отметили, что военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Также ранее 7 ноября Минобороны сообщило об ликвидации 15 беспилотников ВСУ над Белгородской и Воронежской областями.

«Силы ПВО наготове, прошу сохранять спокойствие. Следите за дальнейшими оповещениями от МЧС России или правительства области», — обращался в Telegram-канале к населению губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В среду, 6 ноября, детские сады и школы временно закрыли в Каспийске после прилета дрона ВСУ. Кроме того, в ночное время в городе отключили освещение.