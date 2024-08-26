Два украинских беспилотника уничтожили над Брянской и Ярославской областями

Минобороны: средства ПВО уничтожили 2 дрона ВСУ под Брянском и Ярославлем

Фото: РИА «Новости»

Утром 26 августа украинские боевики пытались атаковать Брянскую и Ярославскую области беспилотниками. Средства противовоздушной обороны уничтожили дроны ВСУ, сообщили в Минобороны.

Украинские боевики использовали беспилотники самолетного типа. Атаку ВСУ пресекли с 06:00 до 06:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Ярославской областей», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В ночь на понедельник, 26 августа, средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников. Дроны ВСУ уничтожили над Рязанской, Орловской, Тульской, Брянской, Белгородской, Курской и Саратовской областями.

Обломки украинского беспилотника попали в многоэтажный дом в Саратове. Как сообщил глава региона Роман Бусаргин, пострадала местная жительница. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Лучших наставников столицы наградили на Дне наставничества и производительности труда

Мария Багреева на Дне производительности труда и наставничества / Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы

Миллиардер и отец 100 детей. Биография задержанного во Франции Павла Дурова

Pavel Durov/Instagram.com

Восточная сказка стала драмой. Пожилой турок оставил молодую россиянку одну с 22 детьми

Иск на 10 миллиардов и раздел имущества. В разводе Алсу и Абрамова появились новые детали

Petrov Sergey/news.ru

«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте