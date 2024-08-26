Два украинских беспилотника уничтожили над Брянской и Ярославской областями

Минобороны: средства ПВО уничтожили 2 дрона ВСУ под Брянском и Ярославлем

Утром 26 августа украинские боевики пытались атаковать Брянскую и Ярославскую области беспилотниками. Средства противовоздушной обороны уничтожили дроны ВСУ, сообщили в Минобороны .

Украинские боевики использовали беспилотники самолетного типа. Атаку ВСУ пресекли с 06:00 до 06:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Ярославской областей», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В ночь на понедельник, 26 августа, средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников. Дроны ВСУ уничтожили над Рязанской, Орловской, Тульской, Брянской, Белгородской, Курской и Саратовской областями.

Обломки украинского беспилотника попали в многоэтажный дом в Саратове. Как сообщил глава региона Роман Бусаргин, пострадала местная жительница. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.