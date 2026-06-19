Два украинских беспилотника сбили в Севастополе

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника в районе парка Победы и Северной стороны. Об этом сообщил в своем канале на платформе «Макс» губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы», — написал он.

Рано утром, по словам Развожаева, военные сбили еще два вражеских беспилотника над Северной стороной города.

Министерство обороны сообщило, что всего за минувшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 133 украинских беспилотника над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Воронежской, Смоленской, Ростовской, Тульской и Рязанской областями, а также над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.