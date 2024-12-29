Два украинских беспилотника сбили ночью в Крыму

Ночью дежурные силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Накануне три украинских беспилотника сбили над Крымом и Курской областью.

Ранее стало известно, что операторы связи, работающие в Крыму, введут временное отключение мобильного интернета для своих абонентов. Это решение принято в целях обеспечения безопасности жителей полуострова. Мобильная связь и кабельный интернет продолжат функционировать в обычном режиме.