Жителей Крыма оставят без мобильного интернета для безопасности

Работающие в Крыму операторы связи введут отключения мобильного интернета для абонентов. Это необходимая мера для обеспечения безопасности жителей. Мобильная связь и кабельный интернет продолжат работать в обычном режиме, сообщила пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи полуострова.

Советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале предупредил жителей, что отключения мобильного интернета могут происходить в любое время. Это коснется абонентов всех операторов полуострова, материка и новых регионов.

В начале декабря Роскомнадзор отключил интернет для пользователей Чечни, Дагестана и Ингушетии от глобального интернета в рамках учений.

В ведомстве пояснили, что такие мероприятия проводят регулярно для проверки работоспособности отечественного сегмента интернета в случае внешнего преднамеренного отключения страны от глобальной Сети.