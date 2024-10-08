Два села закроют на въезд в Белгородской области

Власти Белгородской области приняли решение закрыть на въезд и начать отселение с предоставлением нового жилья людям из Петровки и Соловьевки. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале.
«Сегодня на заседании оперативного штаба решили закрыть на въезд и начинаем процедуру расселения, предоставления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района», — отметил он.
В конце августа жителей четырех сел Грайворонского округа и Валуйского городского округа отселили в более безопасные районы из-за сложной оперативной обстановки. Также им выплатили компенсации.
Ранее для обеспечения безопасности в приграничных районах в Белгородскую область выделили партию систем РЭБ. Они предназначены для подавления беспилотных летательных аппаратов со стороны противника.
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