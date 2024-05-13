Два реактивных снаряда, шесть бомб и один дрон ВСУ уничтожили в Белгородской области | 360°

13 мая 2024, 20:50
Два реактивных снаряда, шесть бомб и один дрон ВСУ уничтожили в Белгородской области
Средства ПВО сбили шесть бомб, дрон и два снаряда ВСУ в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА украинских войск в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Около 19:30 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.
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Вечером 13 мая на всей территории Белгородской области зазвучали сирены ракетной опасности. Губернатор региона призвал население спрятаться в укрытиях или в помещениях без окон со сплошными стенами.
До этого российские войска ликвидировали семь воздушных целей на подлете к Белгороду. Из-за атаки ВСУ пострадали семь человек.
ВСУ
Россия
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