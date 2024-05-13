Два реактивных снаряда, шесть бомб и один дрон ВСУ уничтожили в Белгородской области | 360°

Важное 13 мая 2024, 20:50 Два реактивных снаряда, шесть бомб и один дрон ВСУ уничтожили в Белгородской области Средства ПВО сбили шесть бомб, дрон и два снаряда ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА украинских войск в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 19:30 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

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Вечером 13 мая на всей территории Белгородской области зазвучали сирены ракетной опасности. Губернатор региона призвал население спрятаться в укрытиях или в помещениях без окон со сплошными стенами.

До этого российские войска ликвидировали семь воздушных целей на подлете к Белгороду. Из-за атаки ВСУ пострадали семь человек.