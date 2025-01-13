Два пенсионера пострадали при атаке дрона ВСУ в Курской области

Хинштейн: в Беловском районе при атаке дрона пострадали два пенсионера

Два пенсионера получили ранения в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Беловском районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, националисты ударили по гражданскому автомобилю, ехавшему по дороге между селом Белица и деревней Гирьи.

«Находившиеся в машине пенсионеры получили ранения разной степени тяжести. У женщины 1951 года рождения множественные осколочные ранения ног и груди, у ее мужа 1950 года рождения осколочные ранения руки», — написал Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что пострадавшим на месте оказали первую помощь. Сейчас супругов для дальнейшего обследования и лечения везут в Курскую областную клиническую больницу.

«Поручил Минздраву по области держать на постоянном контроле вопрос помощи потерпевшим», — добавил он.

Ранее комиссии по оценке разрушений от атак ВСУ заработали в Курской области.