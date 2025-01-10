Комиссии по оценке разрушений от атак ВСУ заработали в Курской области

В Курской области начинают работу комиссии по оценке степени разрушения жилых домов в приграничье, получивших повреждения от атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Это касается тех населенных пунктов, которые не попали в список бескомиссионой выдачи сертификатов жителям», — добавил он.

Без оценки жители не могут получить сертификат, но работа комиссий не могла начаться из соображений безопасности. Теперь Министерство обороны представило список из 158 населенных пунктов, куда могут отправиться специалисты.

Накануне власти Курской области утвердили порядок формирования таких комиссий и их действия. В состав войдут сотрудники сельсоветов и районных администраций.

«Жителей приграничья, которые вынужденно покинули свои дома, прошу не волноваться, если ваш населенный пункт не попал в этот первый перечень», — подчеркнул Хинштейн.

По его словам, главное, что работа запущена.

Ранее украинские военные разбросали мины на улице в селе Большое Солдатское под Курском. Глава района Владимир Зайцев призвал жителей проявить осторожность.