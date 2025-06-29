Два мирных жителя пострадали в Херсонской области

Два мирных жителя пострадали в Херсонской области из-за ударов ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram

За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали два мирных жителя в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В Алешках ранена женщина 1974 года рождения. Ее госпитализировали в Алешковскую ЦРБ», — написал он.

Еще одна 61-летняя женщина пострадала из-за обстрела Новой Маячки. Раненую доставили в больницу Скадовска.

В Брилевке враг атаковал промышленную зону. Несколько зданий получили повреждения. К счастью, никто не пострадал.

Удар украинских боевиков по Каланчаку и Гладковке повредил две машины. В Голопристанском округе из-за атак ВСУ вспыхнул лесной пожар, огонь охватил пять гектаров.

Враг также обстрелял Малые Копани и Тополевку.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram
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Ранее правоохранители задержали двух жителей Херсонской области, завербованных украинскими спецслужбами. Двое украинцев 1996 и 1991 годов рождения намеревались устроить теракт по заданию своих кураторов. Они прошли подготовку по минно-взрывному делу и привезли взрывчатку в регион, чтобы взорвать сотрудника одной из районных администраций.

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