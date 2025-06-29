Два мирных жителя пострадали в Херсонской области из-за ударов ВСУ

За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали два мирных жителя в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«В Алешках ранена женщина 1974 года рождения. Ее госпитализировали в Алешковскую ЦРБ», — написал он.

Еще одна 61-летняя женщина пострадала из-за обстрела Новой Маячки. Раненую доставили в больницу Скадовска.

В Брилевке враг атаковал промышленную зону. Несколько зданий получили повреждения. К счастью, никто не пострадал.

Удар украинских боевиков по Каланчаку и Гладковке повредил две машины. В Голопристанском округе из-за атак ВСУ вспыхнул лесной пожар, огонь охватил пять гектаров.

Враг также обстрелял Малые Копани и Тополевку.