Два мирных жителя пострадали в Херсонской области
Два мирных жителя пострадали в Херсонской области из-за ударов ВСУ
За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали два мирных жителя в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«В Алешках ранена женщина 1974 года рождения. Ее госпитализировали в Алешковскую ЦРБ», — написал он.
Еще одна 61-летняя женщина пострадала из-за обстрела Новой Маячки. Раненую доставили в больницу Скадовска.
В Брилевке враг атаковал промышленную зону. Несколько зданий получили повреждения. К счастью, никто не пострадал.
Удар украинских боевиков по Каланчаку и Гладковке повредил две машины. В Голопристанском округе из-за атак ВСУ вспыхнул лесной пожар, огонь охватил пять гектаров.
Враг также обстрелял Малые Копани и Тополевку.
Ранее правоохранители задержали двух жителей Херсонской области, завербованных украинскими спецслужбами. Двое украинцев 1996 и 1991 годов рождения намеревались устроить теракт по заданию своих кураторов. Они прошли подготовку по минно-взрывному делу и привезли взрывчатку в регион, чтобы взорвать сотрудника одной из районных администраций.