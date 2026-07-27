Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Брянской области

В Брянской области при атаках украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук .

Один человек получил ранения при ударе БПЛА по гражданскому автомобилю в селе Старый Ропск Климовского района.

«Еще одна целенаправленная атака — по территории тракторного стана около села Понуровка Стародубского района. Ранен местный житель, ему оказана необходимая медицинская помощь», — добавил Ковальчук.

Врио главы пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Он также отметил, что за прошедшие сутки над Брянской областью силы ПВО и подразделения Росгвардии уничтожили 144 вражеских беспилотника самолетного типа.

Всего минувшей ночью над российскими регионами сбили 276 украинских БПЛА. При атаке на Белгородскую область пострадали 12 человек, в том числе двое детей.