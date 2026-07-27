ВСУ совершили массированную атаку на Белгород, 12 человек пострадали

При атаке БПЛА ВСУ на Белгород пострадали 12 человек

Войска Украины ударили по Белгороду беспилотниками, пострадали 12 человек. О деталях происшествия местный оперштаб сообщил в телеграм-канале .

Среди раненых двое детей. В каком они состоянии, не уточнялось. Одна из местных жительниц получила слепое осколочное ранение головы. Ей медики оказали помощь на месте.

Всех остальных пострадавших пришлось госпитализировать. Люди получили травмы различной степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Детонация беспилотников привела к пожарам в жилых кварталах Белгорода. В многоэтажном доме загорелись несколько квартир.

Огонь также охватил около 15 расположенных на парковках автомобилей. Экстренные службы прибыли на место происшествия оперативно.

Глава Белгорода Валентин Демидов в телеграм-канале уточнил, что все возникшие после атаки БПЛА ВСУ пожары уже ликвидировали. Он также рассказал о том, что в двух многоэтажных домах временно отключили все коммуникации.

Жителям некоторых квартир вернуться домой пока нельзя. Территорию у многоэтажек оцепили правоохранители. Жильцов власти решили временно разместить в ПВР, их пообещали обеспечить всем необходимым.

Еще несколько многоэтажек повреждены, добавили Демидов. Кроме того, из-за налета частично обрушился частный дом. Специалисты все еще продолжают обход территории и уточняют объемы ущерба.

Сейчас на территории Белгорода и прилегающего к нему муниципального округа объявлена угроза повторной атаки беспилотников.

Украинские военные регулярно пытаются атаковать Белгородскую область беспилотниками. Под массированную атаку БПЛА ВСУ Белгород попадал также в ночь на 25 июля. Несколько человек получили ранения.