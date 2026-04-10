Два мирных жителя погибли при атаке ВСУ в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области 2 человека погибли при атаке БПЛА по грузовику

Украинские боевики атаковали Белгородскую область, погибли два мирных жителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате целенаправленного удара ВСУ погибли два мирных жителя. В районе села Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал грузовой автомобиль», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что мужчины скончались на месте из-за полученных ранений. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в Волгоградской области при атаке дронов погиб человек, его ранило осколками. Погибший на момент удара БПЛА находился в СНТ «Мичуринец».

До этого в Брянской области силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку. Российские военные сбили украинские ракеты «Нептун». При падении их обломков получила ранения жительница села Юрасово, четыре дома были полностью уничтожены.