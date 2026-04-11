Два микрорайона Энергодара остались без электричества после атаки дрона ВСУ
В субботу, 11 апреля, два микрорайона города-спутника Запорожской АЭС Энергодара остались без электроэнергии в результате налета дрона ВСУ. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в MAX.
«1-й и 2-й микрорайоны Энергодара без света с 06:00 утра. Отключение произошло в результате очередной атаки БПЛА», — написал он.
Мэр добавил, что при чистом небе устранить повреждения планируется до 14:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что в Калужской области из-за атаки БПЛА загорелся трансформатор электроподстанции. Обошлось без пострадавших. Отключений потребителей также не произошло.
Всего за минувшую ночь в небе над российскими регионами сбили почти 100 дронов.