В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Мурманска временно приостановил работу 29 января. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск», — написал он.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на территории региона возникла опасность прилета украинских беспилотников. Именно с этим связаны принятые меры.

«Просим всех относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации», — обратился Чибис к населению.

Минувшим утром в аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам Кореняко, их также вводили из соображений безопасности пассажиров.