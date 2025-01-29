В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА
Аэропорт Мурманска временно приостановил работу 29 января. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск», — написал он.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на территории региона возникла опасность прилета украинских беспилотников. Именно с этим связаны принятые меры.
«Просим всех относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации», — обратился Чибис к населению.
Минувшим утром в аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам Кореняко, их также вводили из соображений безопасности пассажиров.