Украинские дроны протаранили два «КамАЗа» в белгородском селе Щетиновка | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 18:03 Украинские дроны протаранили два «КамАЗа» в белгородском селе Щетиновка Белгородский губернатор Гладков: взрыв дронов ВСУ повредил грузовики в Щетиновке Unsplash

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Запущенные с территории Украины ударные FPV-беспилотники прилетели в село Щетиновка Белгородского района. В результате взрывов пострадали два припаркованных «КамАЗа». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что одна машина сгорела полностью, второй грузовик получил серьезные повреждения. По предварительным данным, среди мирных жителей никто не пострадал.

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Для ликвидации последствий воздушной атаки в населенный пункт прибыли оперативные службы региона.

Массированной воздушной атаке со стороны Украины в понедельник, 6 мая, подверглось белгородское село Никольское. Один из снарядов прилетел в летнюю кухню частного дома и убил мужчину.

Упавшие в населенном пункте осколки ранили восьмилетнюю девочку. Ребенка экстренно госпитализировали. Кроме того, повреждения получили 14 частных домов, квартира многоэтажки, легковой автомобиль и трактор.