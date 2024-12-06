Сегодня 21:37 Два дрона ВСУ сбили над Белгородской и Астраханской областями Фото: РИА «Новости»
Российские военные уничтожили два украинских беспилотника над Астраханской и Белгородской областями. Об этом сообщила
пресс-служба Минобороны.
«С 20:10 до 20:50 по московскому времени пресекли очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — уточнили в сообщении.
Ночью 5 декабря ВС России
сбили 16 беспилотников ВСУ над регионами России, из них 14 БПЛА — над территорией Брянской области. До этого сообщалось об уничтожении 11 украинских дронов над пятью российскими регионами.
Шесть беспилотников зафиксировали над Ростовской областью, два — над Курской, а также по одному над Рязанской, Калужской и Брянской.
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