Украинские войска попытались запутать систему ПВО Севастополя

Вооруженные силы Украины запустили по Севастополю ложные воздушные цели. Губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале , что они пытались таким способом проверить систему ПВО.

«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова», — сказал он.

Несмотря на это, Развожаев призвал жителей Севастополя не игнорировать сигналы тревоги и спускаться в укрытия. Он также предупредил об очередном учебном выстреле в районе Северного мола. По словам губернатора, тренировку проведет российский флот.

Ракетную опасность в Севастополе объявили в 22:27. Спустя две минуты власти отменили особый режим.

Украинские спецслужбы устроили в Севастополе еще одну провокацию. Они от имени жены военнослужащего распространили в интернете призыв выйти на площадь с требованием вернуть отправленное в Курскую область подразделение. Развожаев заявил, что сообщения рассылал ЦИПсО.