Два дрона ВСУ перехватили над курским поселком | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 02:56 Два дрона ВСУ перехватили над курским поселком Старовойт: ПВО перехватила два беспилотника ВСУ над курским поселком Тим РИА «Новости»

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Два украинских БПЛА самолетного типа перехватили в поселке Тим. Один из них упал рядом с хозяйственной постройкой, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он уточнил, что перехват дронов произвели в результате применения средств радиоэлектронной борьбы. Рухнувший беспилотник повредил окна жилых домов.

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«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно», — напомнил Старовойт.

Вечером в пятницу, 10 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон в Медвенском районе. До этого в Курской области объявляли опасность атаки беспилотников.

Также Старовойт сообщал, об атаке украинских боевиков на Курскую область. Российские саперы ликвидировали два воздушных шара со взрывчаткой, запущенных со стороны Украины.