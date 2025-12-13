Два человека стали жертвами атаки ВСУ на Саратов

В результате ночной атаки украинских БПЛА на Саратов погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале .

«Два человека погибли. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка», — написал он.

Несколько квартир в жилом доме получили повреждения, на месте работают экстренные службы. Жители получат компенсацию в случае ущерба имуществу. Все средства на ликвидацию последствий выделят из регионального бюджета. Для жильцов организовали пункт временного размещения.

Дроны ВСУ также повредили несколько стеклопакетов в детсаду и поликлинике. Детей и пациентов в учреждениях не было.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами Росси 41 украинский БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.