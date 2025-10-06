Десять мощных взрывов прогремели в Сочи и Туапсе

Мощные взрывы прогремели в районе Туапсе и Сочи в ходе ночного отражения атаки беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на свидетельства местных жителей.

Очевидцы насчитали от 10 до 15 хлопков со стороны Черного моря недалеко от Туапсе. Громкие звуки слышали на протяжении двух часов.

Взрывы также зафиксировали близ поселка Лазаревское в Сочи. В небе наблюдались яркие вспышки работы систем ПВО.

«Предварительно, ПВО уничтожает вэсэушные дроны на подлете», — отметили в канале.

Ранее в аэропорту Сочи произошли массовые задержки рейсов из-за введения плана «Ковер» по причине угрозы атаки беспилотников.