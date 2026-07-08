Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на частный дом в Татарстане
Два человека пострадали после атаки беспилотников на частный дом в Татарстане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«В Тукаевском районе атаке подвергся частный жилой дом. Два человека пострадали», — заявили в пресс-службе.
На место ЧП оперативно прибыли медики, людям оказали первую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.
Также украинские беспилотники атаковали Нижнекамск. В результате случившегося отдельные предприятия получили повреждения. На месте ведут работы сотрудники спецслужб, устраняют последствия ЧП.
«На некоторых участках есть пострадавшие. Травмы легкой степени. Им уже оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметили в сообщении.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что из-за атаки БПЛА загорелся инфраструктурный объект в регионе.