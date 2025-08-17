В Белгороде продлили ограничения на работу рынков и ТЦ на фоне атак БПЛА

В Белгороде продлили ограничительные меры на работу городских учреждений. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться сложной, особенно несколько последних дней в Белгороде: постоянные атаки беспилотников ВСУ», — написал он.

На этом фоне в воскресенье, 17 августа, в городе не откроются крупные торговые центры и большие рынки, а также аттракционы в парках.

В понедельник, 18 августа, находящиеся в подчинении регионального правительства бюджетные учреждения будут работать максимально в дистанционном режиме. Учреждения здравоохранения продолжат функционировать в штатном режиме.

Ранее стало известно, что украинские дроны ударили по машинам с людьми в белгородском селе Пристень. Погиб один человек.