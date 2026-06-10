Два человека пострадали после атаки ВСУ на Запорожскую область

В результате атаки ВСУ на Запорожскую область два человека пострадали. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Прошлой ночью противник совершил массированную атаку на населенные пункты Запорожской области.<…> Пострадали два человека», — написал он.

Балицкий отметил, что под обстрел попали Васильевский, Михайловский, Каменско-Днепровский, Приморский и Пологовский округа, а также города Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак.

До этого три мирных жителя пострадали после ракетной атаки по Чебоксарам. Двое из них поступили в больницу в состоянии средней тяжести, один — в тяжелой.

Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что после атаки беспилотников более 34 тысяч человек остались без света. Благодаря слаженной работе аварийно-восстановительных бригад электричество практически полностью восстановили за короткий срок.