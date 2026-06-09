Более 34 тысяч человек остались без света в Брянской области из-за атаки ВСУ

После атаки ВСУ на энергообъект в Брянской области без света остались свыше 34 тысяч человек. Об этом заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук в телеграм-канале .

«Сегодня ночью совершена атака врага на один из энергетических объектов Брянской области. Было отключено электроснабжение более 34 тысяч жителей в нескольких районах», — написал он.

Врио губернатора отметил, что благодаря работе аварийно-восстановительных бригад электричество практически полностью восстановили. Работа продолжается.

Ранее администрация Энергодара в Запорожской области сообщила, что город полностью остался без света из-за украинских ударов по региональной инфраструктуре. Критически важные объекты переключили на резервное питание.