Стало известно, каким дроном ВСУ атаковали жилой дом в Ростове-на-Дону

Украинские боевики атаковали многоэтажку в Ростове-на-Дону, предположительно, дроном «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
БПЛА этого типа могут преодолевать расстояния до 1000 километров. При этом в качестве полезной нагрузки могут нести до 50 килограммов взрывчатки.
Очевидцы сообщили о мощных взрывах на городом поздним вечером 21 марта. Позднее выяснилось, что один из беспилотников врезался в многоэтажку. В нескольких квартирах выбило окна.
Позже временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки пострадали два человека. Женщине порезало лицо осколками выбитых окон, у мужчины пострадали ноги.
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