Два человека получили ранения из-за удара БПЛА по авто в Брянской области
Украинские боевики атаковали с помощью дрона легковой автомобиль и кормовоз агропромышленного холдинга в деревне Подлесные Новоселки Севского района. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Из-за удара БПЛА ранения получили два водителя агропредприятия, их доставили в больницу.
«Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления!» — написал губернатор.
Ранее обломки беспилотника упали на территории компрессорной станции в Волховском районе Ленинградской области. Угрозы возникновения пожара не возникло, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работают экстренные службы.
Ночью фрагмент украинского БПЛА также попал в окна одной из квартир многоэтажного дома в Твери. Из-за атаки погиб один человек, двое пострадали. Жильцов дома эвакуировали и направили в пункт временного размещения, расположенный в школе. Очевидец рассказал 360.ru, что погибший пытался сам потушить пожар с помощью одеяла и не стал эвакуироваться.