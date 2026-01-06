Погибший при атаке БПЛА в Твери пытался сам потушить пожар

Один из жильцов атакованного украинским беспилотником дома в Твери пытался самостоятельно потушить пожар и в итоге погиб. Об этом 360.ru рассказал очевидец.

Он сообщил, что атака на многоэтажку произошла примерно в 3:30, прогремел мощный взрыв.

«Это было при мне. Человек, который погиб, пытался тушить пожар одеялом или чем-то вроде того. Он растерян был, наверное, и дезориентирован», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Другой очевидец объяснил, что всех жильцов дома эвакуировали и разместили в одной из ближайших школ.

«Раздался сильный хлопок, все проснулись. Потом начали в двери стучать, свекровь открыла, там было сильное задымление. Всех вывели из дома», — заявил он 360.ru.

По его словам, взрыв задел квартиры верхних этажей двух смежных подъездов. Специалисты отключили в здании электричество, водопровод и отопление.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев подтвердил, что результате атаки БПЛА погиб один человек, еще двое пострадали. Он уточнил, что фрагмент дрона попал в окна одной из квартир девятого этажа.