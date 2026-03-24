Небензя: от атак ВСУ пострадали не менее 27,5 тысячи мирных жителей России

С февраля 2022 года в результате атак со стороны ВСУ пострадали как минимум 27,5 тысячи мирных жителей России. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель страны при организации Василий Небензя.

Небензя отметил, что значительный ущерб был нанесен не только гражданскому населению, но и социальной инфраструктуре. Только в Белгородской области были разрушены более 520 социальных объектов, 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения.

Отдельно постпред России привел цифры по жертвам среди мирного населения в регионе. По его данным, погибли 467 человек, в том числе 23 ребенка.

Только за период с 9 по 15 марта от обстрелов ВСУ пострадали 239 мирных жителей. Из них ранения получили 202 человека, включая шестерых детей, еще 37 человек погибли.

Дипломат подчеркнул, за эту неделю по гражданским объектам было выпущено почти 3,5 тысячи боеприпасов.

Ранее, в ходе того же заседания, Небензя заявил, что европейские страны попытались остановить распространение правдивой информации о ситуации на Украине, затыкая рты своим же соотечественникам.