Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами под Курском

Два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами. В Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета России сообщили, что возбудили уголовное дело.

Как было установлено, 23 ноября 2024 года вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово в Фатежском районе Курской области, где в тот момент находились мирные жители.

«В результате преступных действий два человека погибли», — уточнили в СК.

Ранее несколько военных пострадали после ударов ВСУ ракетами ATACMS по Курской области. В министерстве обороны сообщили, что готовят ответные меры и контролируют ситуацию. Также ведомство опубликовало фотографии обломков ракеты.