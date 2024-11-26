Несколько военных пострадали после ударов ВСУ ракетами ATACAMS по Курской области

За последние несколько дней ВСУ дважды нанесли удары ракетами ATACMS по объектам в Курской области. В результате атак пострадали несколько военных, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале .

ВСУ 23 ноября нанесли удар ракетами ATACMS по дивизиону С-400, расположенному у населенного пункта Лотаревка северо-западнее Курска. Три ракеты из пяти были уничтожены прикрывавшим дивизион ЗРПК «Панцирь», но две — достигли цели. В результате пострадали несколько военнослужащих, а также выведена из строя радиолокационная станция дивизиона.

Кроме этого, ведомство сообщило, что 25 ноября украинские боевики нанесли удар восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. Из восьми ракет лишь одна достигла цели. Два военнослужащих получили легкие ранения.

В Миноборны заявили, что готовят ответные действия и контролируют обстановку.

Ведомство также опубликовало снимки обломков ATACMS после атаки украинских военных на Курскую область. На кадрах видны фрагменты американских ракет в районе населенного пункта Лотаревка.