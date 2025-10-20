Два человека погибли из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ в Белгородском районе

Тяжелое сообщение пришло из Белгородского района — погибли два мирных жителя. Из-за сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ скончались мужчина и женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», — написал глава региона.

Также ранение получил еще один мирный житель, его увезли в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Пострадавшему проводят операцию, отметил Гладков.

В субботу, 18 октября, во время атаки украинского беспилотника пострадал глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков. Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, в котором тот находился. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ноги.

Ранее мирный житель села Красный Октябрь пострадал от удара дрона по гражданскому автомобилю. Мужчину с ранением руки бригада скорой помощи доставила в больницу в Белгород.