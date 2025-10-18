Глава белгородского села получил ранение в результате атаки беспилотника
Глава белгородского села Мокрая Орловка Кулаков пострадал при ударе дрона
В Белгородской области пострадал глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль на участке дороги между Мокрой Орловкой и Дунайкой. В момент удара в машине находился Кулаков. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ноги.
Бойцы самообороны доставили чиновника в Грайворонскую центральную районную больницу. Позже его переведут в областную клиническую больницу для дополнительного обследования и лечения.
Машина получила серьезные повреждения. Обстановка на месте происшествия уточняется.
Вчера сообщалось, что глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко пострадал после того, как в его автомобиль попал украинский беспилотник.