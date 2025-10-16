Мирный житель Белгородского района пострадал из-за атаки ВСУ

В селе Красный Октябрь Белгородского района дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Ранен водитель. Мужчину с ранением руки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал глава региона.
Машина получила повреждения. Информация о последствиях уточняется.
Прошедшей ночью средства ПВО уничтожили 51 дрон ВСУ над российскими регионами. В Белгородской области ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. Также БПЛА сбили в Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Брянской, Воронежской и Курской областях, над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте