БПЛА атаковали Саратовскую область

Бусаргин: в результате атаки БПЛА на Саратов и Энгельск есть пострадавшие

Беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. По предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил в телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы», — уточнил глава региона.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников, летевших в направлении Москвы. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее беспилотники атаковали пожарных в Донецкой Народной Республике, которые ехали на вызов. Пострадал водитель. Автоцистерна в результате атаки вражеского БПЛА получила повреждения.