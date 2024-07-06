Три мирных жителя Новой Маячки пострадали из-за атаки украинского FPV-дрона

В Новой Маячке FPV-дрон ВСУ ударил по фургону на рынке, пострадали трое

Утром 6 июля ВСУ нанесли удар FPV-дроном по гражданскому фургону на центральном рынке в поселке Новая Маячка в Херсонской области. Ранения получили женщина и двое мужчин, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Пострадавшие госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии», — уточнил он.

Сальдо добавил, что за прошедшие сутки украинские боевики выпустили пять беспилотников по селу Каиры. Населенные пункты левобережья Херсонской области ВСУ обстреливали из тяжелого вооружения и минометов.

«Одних снарядов ствольной артиллерии выпущено более 40», — указал глава региона.

Под огнем украинских националистов также оказались Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Первомаевка, Райское, Солонцы. Повреждения получили как жилые, так и нежилые строения.

В начале недели в Алешках в результате атаки FPV-дронов погибли два человека, еще одного мирного жителя ранило. ВСУ ударили по предприятию, которое производит хлебобулочные изделия.