Два бойца СВО 60 дней выживали под подбитым танком

Два танкиста два месяца прятались под подбитым танком от БПЛА и обстрелов ВСУ

Двое российских военнослужащих два месяца прятались под подбитым танком от дронов ВСУ и минометных обстрелов украинских боевиков. Видео с бойцами опубликовал в Telegram-канале военкор Владимир Романов.

На кадрах исхудавшие и черные от копоти танкисты рассказали, что им пришлось пережить. Танк подбили в районе Малиновки на Запорожском направлении. Бойцы оказались отрезаны от основных сил ВС РФ и были вынуждены использовать поврежденную бронетехнику как убежище.

Боевики ВСУ все это время непрерывно били по ним, запускали дроны. Продовольствие бойцам время от времени скидывали российские беспилотники.

«Так ты это… из Мозамбика, что ли, переехал?» — пошутил автор видео, отмечая темную кожу одного из бойцов.

Тот ответил, что местный, из ДНР. Второй боец на вопрос, как им удалось продержаться столько времени, махнул в сторону неба, ответив, что «кидают иногда», напомнив про помощь с российских дронов.

Этой весной российский военный Рамазан Закарьяев с позывным Казбек рассказывал, как почти месяц выживал под подбитым танком без еды и воды.