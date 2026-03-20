Два бойца «Орлана» пострадали от атаки украинского дрона в Белгородской области

При отражении атаки украинского беспилотника в Белгородской области пострадали два бойца отряда «Орлан». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Беспилотники ВСУ атаковали село Борки Валуйского округа. Пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ.

«У одного мужчины диагностировали слепые осколочные ранения локтевого сустава и бедра, у другого — закрытую черепно-мозговую травму и ссадину предплечья», — сообщил Гладков.

Под удар украинских дронов попали четыре муниципалитета Белгородской области. В селе Вознесеновка Шебекинского округа при взрыве FPV-дрона двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

За шесть часов над регионами России сбили 91 украинский беспилотник самолетного типа. Дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали дроны над Брянской, Калужской, Смоленской и Белгородской областями, а также в Подмосковье.