В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадали два человека

В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

Удары пришлись сразу по четырем муниципалитетам. В селе Вознесеновка Шебекинского округа при взрыве FPV-дрона двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставили в районную больницу.

В городе Шебекино — пострадали грузовые и легковой автомобили, выбило окна и повредило фасад здания. В Новой Таволжанке после атаки загорелась крыша хозпостройки, пожар удалось оперативно ликвидировать.

В Грайворонском округе дрон повредил автомобиль и остекление социального объекта. В Валуйском округе зафиксировали повреждения частного дома и автобуса.

В Грайвороне в результате детонации беспилотника тяжелые ранения получила женщина — у нее множественные осколочные повреждения ног и перелом голени.