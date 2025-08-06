Два безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили 244 вражеских беспилотника, из которых несколько — над Крымом, и семь управляемых авиабомб.

В прошлый раз четыре безэкипажных катера попытались атаковать объекты в Черном море в ночь на 25 июля, однако их заметили и уничтожили.

По мнению военного историка Юрия Кнутова, чтобы обезопаситься от морских диверсий и безэкипажных катеров противника, России необходимо полностью отрезать Украину от Черного моря, заняв Николаевскую и Одесскую области.