Российские военные в ночь на 25 июля уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны.
Кроме того, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над Россией 105 украинских беспилотников, из них 74 — над Белгородской, Брянской и Ростовской областями. Еще два дрона уничтожили над Белгородской областью с 10:30 до 11:30.
По мнению военного историка Юрия Кнутова, России необходимо освободить Николаевскую и Одесскую области, чтобы обезопасить себя от угрозы безэкипажных катеров и морских диверсий Украины на Черном море.
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