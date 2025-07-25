Российские военные уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Российские военные в ночь на 25 июля уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны .

Кроме того, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над Россией 105 украинских беспилотников, из них 74 — над Белгородской, Брянской и Ростовской областями. Еще два дрона уничтожили над Белгородской областью с 10:30 до 11:30.

По мнению военного историка Юрия Кнутова, России необходимо освободить Николаевскую и Одесскую области, чтобы обезопасить себя от угрозы безэкипажных катеров и морских диверсий Украины на Черном море.