Дрон ВСУ протаранил дом в Белгородской области и ранил женщину

Гладков: дрон-камикадзе атаковал частный дом в селе Новая Таволжанка

Фото: РИА «Новости»

Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва ранена женщина», — сообщил он.

По его словам, пострадавшую с осколочным ранением кисти доставили в районную больницу и после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

Также он сообщил, что в двух домах в селе посекло кровлю, выбило окна, повредило надворные постройки и заборы. Он добавил, что информация о последствиях будет уточняться.

Накануне Гладков опубликовал кадры сгоревших автомобилей после атак украинских беспилотников.

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