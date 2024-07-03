Дрон ВСУ протаранил дом в Белгородской области и ранил женщину

Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

«В результате взрыва ранена женщина», — сообщил он.

По его словам, пострадавшую с осколочным ранением кисти доставили в районную больницу и после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

Также он сообщил, что в двух домах в селе посекло кровлю, выбило окна, повредило надворные постройки и заборы. Он добавил, что информация о последствиях будет уточняться.

Накануне Гладков опубликовал кадры сгоревших автомобилей после атак украинских беспилотников.