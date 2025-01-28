Два беспилотника сбили над Брянской областью

Два беспилотника уничтожили над Брянской областью. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал он.

Губернатор отметил, что в ходе ЧП никто не пострадал, также обошлось без разрушений. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

Чуть позже Богомаз сообщил о втором беспилотнике, уничтоженном в небе над Брянской областью. Разрушений и пострадавших нет.

Вчера вечером Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ за четыре часа. Три дрона сбили над Крымом, по одному — над Курской и Белгородской областями.

В ночь на 27 января системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Тверской областью. Как отметил губернатор региона, пострадавших и разрушений нет.