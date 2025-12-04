При освобождении села Алексеевка в ДНР российские войска помогли убитой и обездоленной теще американского военкора Патрика Ланкастера. Он рассказал об этом ТАСС .

Родные много месяцев не могли связаться с женщиной и решили, что она погибла. Военнослужащие Вооруженных сил Украины в Алексеевке стреляли в мирных жителей. Теще Ланкастера тоже осталось: боевики избили ее и спалили дом.

«Но, слава богу, когда российская армия выгоняла украинские войска из ее деревни, они нашли ее в разгар боя и спасли ее, ее мужа и множество собак, которых она приютила после того, как их хозяева были убиты», — рассказал журналист.

Минобороны объявило об освобождении Алексеевки в середине октября, затем под контроль России перешли Павловка и Ивановка. В одной из операций на этом направлении погибла половина штурмовой группы 71-й отдельной егерской бригады ВСУ.