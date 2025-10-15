Российские военные освободили два села в ДНР и Днепропетровской области

Российские военные освободили населенный пункт Новопавловка в ДНР и завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Новопавловку освободила группировка войск «Центр». Село примыкает с юга к Красноармейску (Покровску) и Димитрову (Мирнограду). На этом участке фронта противник потерял за сутки более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак», пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Алексеевку взяла под контроль группировка «Восток». Населенный пункт расположен к северу от границы с Запорожской областью. Потери ВСУ оценили в 290 военнослужащих, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Накануне «Центр» освободил село Балаган, прилегающее к Димитрову.