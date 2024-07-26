«Думают о своей заднице». Инициативу депутатов ГД о штрафбатах не поддержали в обществе

Депутат Госдумы Виктор Соболев предложил создать штрафбаты в зоне СВО. Он считает, что эта мера будет способствовать дисциплине в армии, без которой невозможна победа. Общество остро отреагировало на инициативу народного избранника и предложило ввести штрафбаты для провинившихся депутатов, а также отправить законотворцев на линию боевого соприкосновения, чтобы они своим примером продемонстрировали патриотизм.

Возмущение граждан поддержал и собеседник Антона Шестакова на стриме 360.ru военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Этим депутатам до мнения народа абсолютно по барабану, они прежде всего думают о своей заднице», — жестко прокомментировал ситуацию эксперт.

Он отметил, что депутатов, конечно, выбирал народ: «Что навыбирали, то и получили». Однако большая часть их проходит по партийным спискам. Он напомнил, что Соболев «тоже из генералов».

«Армия реально стала реформироваться только сейчас, в условиях боевых действий, а где были эти генералы тогда, когда нужно было принимать определенные решения, еще лет 10 назад, непонятно», — подчеркнул собеседник издания.

В этом же заседании Госдума приняла поправки в закон об использовании гаджетов в зоне СВО. Инициатором выступил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, который тоже ранее был боевым генералом. Михалов заявил, что бойцы «на передке» и без Картаполова понимают, когда можно пользоваться смартфонами, а когда отключить.