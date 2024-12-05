Друзья-пограничники пожертвовали собой ради спасения курян от ВСУ

Пограничники Юрий Орехов и Юрий Милютин из Псковской области ценой своих жизней сдержали нападение Вооруженных сил Украины в Курской области, чтобы спасти больше гражданских. Родные узнали о подвиге через четыре месяца после их гибели, сообщил RT брат одного из солдат Александр Орехов.

«Они погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни. Они всегда, еще со школьных лет, были такими — смелыми, бесстрашными, отзывчивыми», — сказал он.

Орехов сообщил, что связь с парнями прервалась в августе. О том, что они погибли, родственники узнали лишь в конце ноября. Военнослужащих похоронили на родине 2 декабря. У них остались маленькие дети.

Подразделения ВСУ проникли в Курскую область 6 августа. К декабрю они утратили контроль над 60% захваченных территорий и лишились 35 тысяч военнослужащих.